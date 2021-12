VÕRDLE | Hüvasti, suured pepud! Kim Kardashian tuli avalikkuse ette tunduvalt kiitsakamana

Kuigi tema lopsakas taguots oli üks peamiseid põhjuseid, miks Kardashianite perekond üldse kuulsaks sai, siis Kim on varem tunnistanud, et just suur pepu on põhjuseks, miks ta igapäevaselt nutab. Siiski on ta varem väitnud, et kõik tema keha juures on naturaalne ning ühtegi implantaati pole ta lasknud panna. Selle tõestuseks tegi ta oma karjääri alguses ka röntgenpildi.