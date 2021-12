Alika Milova lauluõpetaja Ithaka Maria: Alika võiks Eesti maailmakaardile tuua

"Ta vist oli 12aastane, kui ta tuli - ikka päris ammu. Peaaegu seitse aastat oleme me siin töötanud," märgib Ithaka Maria, mispeale tõdeb Rauno Märks, et eks talle ole juba superstaaritiitel külge riputatud.

Ithaka sõnul on nii Alikal kui ka Wanda väga tublid lauljad. "Alikal on sisu ja valmidus nii isiksusena, lauljana, laulukirjutana, et kui tema saaks juurde superstaaritiitli, siis tema võiks Eesti maailmakaardile panna," ütleb lauluõpetaja julged sõnad.