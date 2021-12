Süüdlast polegi? Travis Scott festivalikülastajate surmas end süüdi ei tunne

Traagiliste surmadega lõppenud Astroworld festival on kahtlemata Ameerika ajaloos üks enim surmadega lõppenud live-muusika sündmus. Praeguseks on festivalile esitatud rohkem kui 140 hagi ning ka 1500 kontserdikülastaja suur ühishägi. Enamik neist juhtumitest väidavad, et süüdistatavad korraldajaid - sealhulgas Scotti - hooletuses, jätkates kontserdiga kaosest hoolimata. Scotti esindajad ja räppar ise aga eitavad seesuguseid väiteid.