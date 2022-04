Kas „Õnne“ jääb lühemaks? ERR-i esimees Roose: Täna ma teile ühegi „Õnne 13“ pikkust öelda ei julge

Roose sõnas saates, et maikuu jooksul tuleb rahvusringhäälingu kärbete metoodika ja numbrid välja valida. „Puhvrid ja plaanid oleme küll juba ammu õhukeseks viilinud ja reservi väga palju pole. Ma ei saa välistada, et peame tegema otsuseid, mis raadio ja tele-eetris välja paistavad," teatas Roose „Terevisioonis“. Kas see tähendab, et Eesti pikima ajalooga telesari „ Õnne 13 “ jääb formaadilt lühemaks? „Täna ma teile ühegi "Õnne 13" pikkust öelda ei julge,“ ütles Roose.

Ta lisas, et selle aasta lõpuni tuleb olemasoleva rahaga toime tulla ning see võib endaga kaasa tuua teatavaid muudatusi. Samuti rääkis Roose, et eesmärk on tugevdada rahvusringhäälingu kultuuritoimetust ja sõnas, et sügisest on plaanis tuua lisaks mitmeid formaate ja uuendusi. „Tugevdada tuleks kogu kultuurivööndit. Täiendavat tähelepanu vajab nii laste- kui ka noortevöönd,“ ütles ta.