Otsus langetatud! Kuninganna Elizabeth avaldas, kes asuvad juhtima tema plaatinajuubeli pidustusi

Suurbritannias tähistatakse juuni alguses suurejooneliselt 96-aastase kuninganna Elizabethi 70. troonijuubelit. Kuninganna on langetanud otsuse ja valinud suurüritust juhtima prints Williami ja tema kaasa Kate'i.

Tänavu saavad troonijuubeli pidustused olema veidi teistsugused, kuna Elizabethi tervis on aastatega halvenenud. Kui kuldjuubelil külastas kuninganna koos abikaasa Philipiga erinevaid Inglismaa paiku, siis sel aastal ta enam sellist retke ette võtta ei jõuaks. Sündmuse toimumise kuupäevad ja asukoht pole veel kinnitatud, kuid troonijuubelit tähistatakse juunikuu alguses. Pidustused algavad traditsioonilise paraadiga 2. juunil.

Pikalt spekuleeriti, kas troonijuubelil osalevad ka prints Harry ja tema abikaasa Meghan. Hiljuti aga teatas hertsoginna, et kavatseb Elizabethi peol siiski osaleda. Tõenäoliselt on üritusele tulemas ka lapsed, 3 -aastane Archie ja alla aastane Lilibet. See peaks rõõmustama kuningannat, kes pole kunagi Lilibetiga kohtunud.