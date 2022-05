Vene uudistekanal avaldab: Putini iluvõimlejast armuke on taas lapseootel

Väidetavalt on president Putinil (69) alates 2008. aastast salasuhe olümpia kuldmedalisti Alina Kabajevaga (38). Paaril olevat juba kaks ühist last, keda riigipea pole seni omaks tunnistanud. Nüüd näitab Vene uudistekanali General SVR Telegram, et Kabajeva on taas lapseootel. "Putin sai teada, et tema armuke on taas rase, ja see polnud planeeritud," kirjutatakse väljaandes. "Eile nägi president morn välja ja see on mõistetav, sest selgus, et tema laste ema Alina Kabajeva on keerulisel ajal uuesti rasestunud."