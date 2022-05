Amber Heardi tunnistus ajas kehakeeleeksperdi segadusse: kas ta näitab sel moel välja oma üleolekut?

4. mai kohtuistungil avanes Amber Heardil võimalus rääkida aset leidnud sündmustest lähtudes enda seisukohast, vahendab DailyMail. Naisel paluti end tutvustada, öelda oma vanus ja selgitada, miks ta kohtus on. Erinevalt Deppist pöördus Heard küsimustele vastates vandekohtu poole ja lõi koheselt kohtunikuga silmsideme. Naise tegevust jälgis kehakeeleekspert Judi James, kelle arvates on oluline pöörata tähelepanu inimese pilgule ja kõnemaneerile, kui ta esmakordselt tunnistajapinki tuleb.

"On loomulik, et inimesed pöörduvad küsimustele vastates vandekohtu poole, kuid Amber lõi kohe kohtunikuga isikliku sideme ja naeratas talle," selgitab James, "Naise juuksed olid vasakule poole patsi seotud, mistõttu nägi vandekohus tema nägu selgelt ka siis, kui ta nende poole ei vaadanud." Kehakeeleeksperdi sõnul üritas näitlejatar jätta kohtus endast võimalikult lihtsa inimese mulje, et otsuse tegemist ei mõjutaks negatiivsed kommentaarid, mis tema kui staari kohta levivad.