Festivalihooajaks valmis? Beach Grindi peaesinejate sekka lisandus veelgi maailmatasemel tegijaid

Tänavu Eesti Muusikaettevõtluse Auhindadel Aasta Muusikasündmuse auhinna pälvinud Beach Grind on võtnud suuna žanriliselt laiema esinejate nimistu suunas. Elektroonilise muusika festivalina alustanud sündmus on aasta-aastalt esinejate sekka üha enam laiema ampluaaga artiste lisanud ning tänavune lineup on kõikide aastate lõikes kõige mitmekülgsem – räpist trummi ja bassini, beatbox’ist popmuusikani. Täna avalikustatud artistidega lisandusid Beach Grindi esinejate nimekirja Bru-C (Suurbritannia), Tommy Cash, Pluuto, YASMYN, Clicherik & Mäx, Milwin (Rootsi) ja NCT (Holland).

Bru-C kerkis Suurbritannia underground muusikaskeenes kiiresti esile ja on täna kohaliku trummi ja bassi ning UK Garage’i maastikul üks silmapaistvamaid artiste. Kaks täispikka albumit avaldanud muusik on teinud koostööd teiste seas Example’i, Bad Boy Chiller Crew’, Jamie Duggani ja paljude teistega, millega tõestab end mitmekülgse artistina. Lisaks on tal ette näidata väljamüüdud show’d ja ülesastumised nii Austraalias, Uus-Meremaal kui Euroopas.

Teise peaesinejana lisandus Beach Grindi artistide sekka äsja maailmaturnee lõpetanud Tommy Cash. Julgete visuaalide ja saundide poolest tuntud muusikul on ette näidata välja müüdud ülesastumised nii siin- kui sealpool lahte. Lisaks on ta teinud koostööd selliste suurte nimedega, nagu Diplo, Suicideboys, Charlie XCX, RiffRaff, A.G. Cook ja Little Big. Tommy Cash on tuntud nii väljapaistvate muusikavideote kui eepiliste lava-show’de poolest ning viimasest saab ka Beach Grindi publik festivali nädalavahetusel osa.

8. ja 9. juulil toimuv Beach Grind on senini kõige suurema esinejate nimistuga. Kahe päeva jooksul astuvad Pärnu Rannapargis kahel laval üles Robin Schulz (Saksamaa), Wilkinson (Suurbritannia), Dub FX (Austriaalia), Bru-C (Suurbritannia), Tommy Cash, Luude (Austraalia), Cartoon, nublu & gameboy tetris, NOËP, 5MIINUST, Fred V (Suurbritannia), WATEVA, Jozels, Andromedik (Belgia), Siimi, Clicherik & Mäx, Futuristik, Majestim, MHKL & JAVÚ, Milwin (Rootsi), NCT (Holland), Perspective Shift, Pluuto ja YASMYN.