Prantsuse väljaanne paljastab: Charlene lahutab abielu Albertiga ja kolib ilma lasteta Šveitsi

Prantsuse väljaanne Voici avaldab, et prints Alberti (63) ja printsess Charlene'i (43) abielu on lõpusirgel. Sellest ei tule lihtne lahutus, sest Charlene asub alaliselt elama Šveitsi ja kolib ilma lasteta Genfi linna. Väidetavalt saab ta aastas umbes 12 miljonit eurot toetust, kuid on sunnitud lapsed Monacosse jätma.