FOTO | Kim Kardashianit ekspertide hinnang ei kõiguta: seljas on juba järgmine Monroe kleit

Kim Kardashian kandis MET Galal ikoonilist Marilyn Monroe kleiti, mille väärtus ulatub viie miljonini. Moe- ja ajalooeksperdid olid tema teguviisist vägagi häiritud. "Kleit istus Monroele ideaalselt. Keegi teine ​​ei oleks nii täiuslik," arvas kollektsionäär Fortner, kes on Monroe elu pikalt uurinud. "Kim Kardashiani mõõtmed erinevad Marilyni omadest – seega on loogiline eeldada, et kangas ja õmblused on nüüd välja venitatud," lisas ta. Ekspertide hinnangu kohta saad lähemalt lugeda siit.