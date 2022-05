FOTO | Fännid šokis: Tom Cruise'i nägu on jälle tundmatuseni muutunud

Filmistaar Tom Cruise tegi pesapallifännidele 2021. aasta oktoobris suure üllatuse, kui otsustas külastada San Francisco Giantsi ja Los Angelese Dodgersi vahelist mõõduvõttu. Nii mõnigi kaasaelaja ja televaataja oli skeptiline, sest "Võimatu missiooni" täht ei näinud enda moodi väljagi. Ent Cruise oli kaasa võtnud poja Connori ja staariga tuli rääkima ka teine filmistaar Danny Glover. See andis vaatajatele mõista, et tegemist on tõesti Cruise'iga, mitte mõne ta teisikuga.

Möödunud aasta oktoobris kihas Twitter Cruise'i muutunud välimusest. Tunnustatud Suurbritannia ilukirurgid dr Nyla Raja ja dr Ross Perry kinnitavad justkui ühest suust, et Cruise on käinud täitesüste tegemas. "Tundub, et Tom on kortsudevastaste süstide ja naha alla käivate täiteainetega oma näo üle koormanud, ning see on tema välimust pigem negatiivselt muutnud," arvas Nyla.

4. mail käis Tom Cruise uue "Top Guni" filmi esilinastusel. Näitleja on pärast ligi 30 aasta pikkust pausi naasnud oma tuntud rolli juurde. Peale filmi on arutelu tekitanud mehe nägu. Fännide sõnul on Cruise'i nägu nii tundmatuseni muutunud, et ta ei saa enam oma vana rolli juurde tagasi pöörduda.

Kuigi näomuutusest ollakse üllatunud, kogub Tom Cruise Instagramis ja Twitteris ka rohkelt kiidusõnu. "Nägus nagu alati," kommenteerivad fännid näitleja viimast Instagrami postitust.