Ukrainlased on Malekuninga maski taga peitunud Pevkurist vaimustuses: ta avaldas kõigile muljet!

Maskisaate hõbemedalisti Hanno Pevkuri Ukraina-teemaline lugu on osutunud seal maal ülimenukaks. Näiteks on lugu jaganud populaarne Ukraina poliitik Oleksi Gontšarenko, kelle Facebooki lehel on videot vaadanud 110 000 inimest. "Mida tähendab tõeline sõprus?" kirjutas poliitik postituse juurde. "See on see, kui eestlased toetavad Ukrainat isegi telesaadetes! Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur esines TV3 "Maskis laulja" 2022. aasta saates lauluga "Vennad ukrainlased" ja ta avaldas kõigile muljet." Gontšarenko lisas, et tal on ainult hea meel, kui emakeelt kuuleb ka väljaspool Ukrainat. "Tänan Hanno Pevkurit nii ilusa loo kui ka toetuse eest," kirjutas poliitik lõpetuseks.