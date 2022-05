SÜDAMLIK FOTO | Ott Tänak avalikustas kauni perepildi: meie armastatud ja imeline ema

2016. aastal abiellunud Oti ja Janika peres kasvab kaks last: tütar Mia ja poeg Ron. Tänak rääkis sama aasta juulis Eesti Päevalehele antud intervjuus, et ta on väga kinnine inimene. "Ega ma eriti endast ei räägi ja suuri pidusid ei korralda. Hoopis perekeskne pulm Saaremaal on kõige rohkem Tänakute pere nägu," muheles ta toona, paljastades selle, et oma suuri võite ta ei tähista ning ka alkoholiga pole suurem sõber.

"Eks kunagi ole ikka veidi pidutsetud, aga kui me praegu iga päev tunde staadionil või jõusaalis rühime, siis milleks seda kõike kurgust alla lasta?" arvas Ott. "See põhimõte on mul lapsepõlvest. Ma ei ütle, et ma olen karsklane, aga igal asjal on oma koht."

"Meie peres on nii, et ema roll on olla kasvataja ja õpetaja ning mina olen see lõbus seltsiline ja mängupartner," muigas rallisõitja. "Ega ma tean, et minuga lihtne ei ole, aga ma tegelesin ralliga juba siis, kui kohtusime. Seega loodan, et Janika ikka mõistis, millele alla kirjutas," rääkis ta.

"Meie armastatud ja imeline ema," kirjutas Tänak Instagramis.