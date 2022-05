FOTOD | Beebiootel Britney Spearsi alastipildid tekitasid inimestes taaskord muret: miks sa teed seda nii tihti?

See ei ole juba esimene kord, kui Spears jagab jälgijatega kummalisi pilte, mis tõmbavad paljude tähelepanu, kes on veendunud, et staari peas pole kõik korras. "Miks sa teed seda nii tihti?" ja "Me kõik armastame sind, aga me tunneme muret..." on vaid mõned kommentaarid, mis tunnevad popstaari pärast muret.

Aprilli alguses teatas Spears, et ootab praeguse kallima Sam Asghariga (28) ka kolmandat last. Paar kihlus mullu sügisel. Popstaaril on eelmisest abielust kaks teismelist poega Sean ja Jayde.

Asghari oli lapseootuse üle väga rõõmus ja avaldas, et see oleks võinud juba varem juhtuda. "See oleks võinud juba kolm aastat tagasi aset leida," ütles ta. "Kui oled suhtes inimesega, keda armastad, siis soovid luua midagi uut. Seda me tahamegi."

Spears jagas sotsiaalmeedias videoklippi oma rasedusest. Videos saab näha lauljatari erinevates kostüümides poseerimas. "Mul on praegu üpris väike kõhuke, aga vähemalt püksid mahuvad veel jalga," kirjutas naine.