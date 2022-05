Kuninglik allikas: William ja Kate plaanivad kuninglikest tiitlitest loobuda

Pärast Kariibi mere ringreisi korraldas hertsogipaar oma töötajatega koosoleku, kus toodi esile kindlaid asju, mis läksid tuuril valesti. Samuti arutati, kuidas saaks olukorda paremaks muuta. “Üldine hinnang oli, et tuur oli iganenud ja liiga ametlik. See oli rumal otsus suruda peale kuninglikke traditsioone,“ lausus allikas. Cambridge’i hertsogipaari soov oleks ajas tagasi minna ja teha asju teisiti. Edaspidi soovib paar, et neid tuntaks kui Williamit ja Kate’i.

Tiitlid pole aga ainsad asjad, millest paar soovib loobuda. William ja Kate tahavad lõpetada ka nõude, et nendega kohtudes tuleb teha kniksu või kummardada, ja arvavad, et see on liiga formaalne.