KUULA | Ameerika Eurovisioni võitis Oklahoma artist AleXa

Lauljanna ütles Billboardile antud intervjuus, et ta on vaadanud ka Euroopas toimuvat lauluvõistlust ja oli oma võidu üle väga õnnelik. "Ma olin natukene närvis pärast žürii hääli. Teadsin, kuidas süsteem toimib ning hoidsin oma ema ja isa käest kinni ja palvetasin, et mu unistused täituksid," ütles Alexa. "See oli väga emotsionaalne kogemus. Jagasin seda hetke oma tiimi ja kogu lauluvõistluse rahvaga," lisas ta.

Kas ka järgmisel aastal toimub Ameerika Eurovision? Saate produtsent Christer Björkman on selles osas lootusrikas. "Mulle oleks meeldinud, kui vaatajanumbrid oleksid suuremad olnud, aga me oleme algusest peale öelnud, et see erineb igast Ameerika saatest ja võtab aega harjumiseks. Loodetavasti saame me seda uuesti teha," ütles Björkman.