Eva Mendes plaanib naasta näitlemise juurde

Mendes ütles teisipäeval Whoopi Goldbergile antud intervjuus, et ta ei välista näitlemise juurde tagasi tulemist. Siiski kaalub ta põhjalikult oma tagasitulekut tähistavat rolli ja arvestab ka emalike kohustustega, vahendab Entertainment Tonight.

"Mul on lühike nimekiri asju, mida ma plaanin teha. Aga ainult siis, kui tegemist on lõbusa projektiga. Praegu ma ei taha teha vägivalda ega seksuaalsust sisaldavaid filme," sõnas Mendes. Näitlejanna soovib naasta erilise projektiga, mis vastab kõikidele tema tingimustele ja loodab, et selline võimalus tal avaneb.