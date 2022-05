FOTOD | Teeb, mis tahab? Filipp Kirkorov ilmus ootamatult Eurovisionile ja nautis lauluvõistlust ülimõnusas VIP-alas

Euroopa ringhäälingute liit teatas pärast sõja algust, et Venemaa ei saa tänavu osaleda Eurovisioni lauluvõistlusel. EBU teatel põhines otsus Eurovisioni reeglitel ja organisatsiooni väärtustel. Pole saladus, et Putini režiimi toetav Filipp Kirkorov kuulus kunagi Venemaa delegatsiooni. Tundub, et Kirkorov ei pea reeglitest kinni ja otsustas siiski kohale ilmuda.