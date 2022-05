Chyna leidis põhjuse, miks kohtus Kardashianitele kaotas: kõiges on süüdi kohtunik

Ameerika kuulsaima teleperekonna kohtusse kaevanud Chyna ei usu, et kohtu otsus oli täiesti erapooletu. Ta süüdistab kohtunik Gregory W. Alarconi vaenulikkuses ning äärmiselt kallutatud hoiakus Chyna ja tema advokaat Lynne Ciani suhtes, vahendab Page Six.

Rhodes sõnas, et kuigi Chyna võib kohtuotsuses pettunud olla, siis kohtunikust süüdlase tegemine väärib sanktsioone. "Tema tahe teha kohtunik Alarconist patuoinas, on kergemeelne ja ebaaus," lausus Rhodes. Kardashianite advokaat tõi välja ka asjaolu, et Chyna advokaadil polnud midagi kohtuniku vastu enne, kui vandekohus jõudis otsusele, et Kardashianid ei pea Chynale midagi maksma.