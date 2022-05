Palju õnne! Näitlejanna Michelle Williams ootab kolmandat last

Williams on õnnelik, et tal õnnestus taaskord lapseootele jääda. "Põnev on avastada, et miski, mida sa tahad uuesti ja uuesti, on taaskord võimalik. Oleme perega tänulikud hea õnne eest," ütles Williams Varietyle antud intervjuus.

Williamsi ja Kaili jaoks on tegu teise ühise lapsega. Nende esimene laps, poeg Hart, sündis 2020. aastal. Lisaks on näitlejannal 16-aastane tütar Matilda suhtest varalahkunud näitleja Heath Ledgeriga. Hart sündis koroonapandeemia ajal ja väikse lapse kasvatamine pani naise jaoks kõik pandeemiaaja negatiivsed aspektid perspektiivi.

"See oli meeldetuletus, et elu läheb edasi. See maailm, kuhu meie beebi sündis, ei olnud see maailm, kuhu me arvasime, et me beebi toome. Aga laps ei saa sellest aru. Ta kogeb piiramatut avastamisrõõmu ja armastava kodu õnne," ütles näitlejanna oma poja kohta.

Emaks olemine on pannud Williamsit rohkem pühenduma oma näitlejatööle. "Mitte miski ei pane sind pühenduma parema maailma jaoks kui imelise lapse kasvatamine," sõnas ta. "Lapse saamine on elu üks kõige erilisemaid hetki. Sinu ja kellegi teise DNA-st luuakse uus elu."

Näitlejannal on praegune aasta tegus olnud. Ta mängib aasta lõpus linastuvas filmis "Showing up". Samuti näeb teda sügisel linastuvas Steven Spielbergi autobiograafilises filmis "The Fabelmans". Pärast seda plaanib Williams võtta lapse sündimiseni pausi näitlemisest.