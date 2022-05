Uskumatu lugu! Amber Heardi filmiandmebaasi profiilile häkiti sisse: näitlejatar figureeris väga piinliku nime all

Johnny Depp ja Amber Heard käivad praegu kohtuteed ja lahkavad seal oma suhte keerdkäike. Näitlejad on üksteist laimamise eest kohtusse kaevanud. Protsessi käigus on esitatud teravaid süüdistusi seksuaalkuritegude ja julma vägivaldse käitumise kohta.

Hiljuti selgus, et Heard roojas tõepoolest pärast tulist arutelu Deppi voodipoolele. Varasemalt näitlejanna eitas juhtunut ja üritas asja koera kaela veeretada. Deppi toetajad kasutasid juhust ja häkkisid Heardi IMDB profiilile sisse, et naise kasutajanimi ära muuta. Seetõttu figureeris näitlejatar andmebaasi leheküljel mõnda aega nime all "Amber Turd". Turd on inglise keeles ropp väljend, kirjeldamaks väljaheidet.