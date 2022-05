KLÕPS | Fännid pöördes! Lauljatar Lenna avaldas endast ülimalt seksikad fotod

Lauljatar Lenna Kuurmaa (36) ei postita Instagrami just sageli, kuid paari päeva jooksul on lisandunud fotod, mis ajavad fännidel pea segamini. Maitsekalt seksikates kaadrites kannab lauljanna paljastavat rohelist kleiti. Jälgijad kiidavad kommentaariumis nii Kuurmaa välimust kui suurepärast lauluoskust. "Sa lummad oma lihtsuse, eheduse ja siirusega," kirjutab üks lauljanna loomingu austaja. Teine lisab: "Vau, imeline!"

Naine vihjab pildikirjelduses, et lähiajal on temalt oodata uut muusikat ja lisab, et rohkem infot tuleb järgmisel nädalal.