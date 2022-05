FOTO | Metallica kontserdil juhtus väike ime: külastaja tõi muusika saatel ilmale lapse

Kontserdikülastaja Joice Figueiró sõnul hakkas laps sündima just siis, kui esitusele tuli lugu "Enter Sandman". Naine kirjeldas Washington Postile juhtunut lähemalt. Enda sõnul andsid arstid talle kontserdile minemiseks loa ja ta poleks osanud arvata, et laps tahab just suurürituse ajal ilmale tulla. Joice viibis sel ajal staadioni erivajadustega inimestele mõeldud sektsioonis, kui sünnitus pihta hakkas.

"Tundsin igasuguseid emotsioone. Ma ei osanud selleks kuidagi valmis olla ja arvasin, et meedikud ei tea, mida teha," kirjeldab värske ema juhtunut. "Samal ajal tundsin ka suurt rõõmu, kuna nüüd saan inimestele rääkida, et mu poeg sündis Metallica kontserdi ajal. See on bänd, mida väga armastan."