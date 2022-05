Dua Lipa paljastas hetke, kui tundis end laval haavatavana: ma ei olnud selleks valmis

Vogue püüdis Dua Lipa kinni tema "Future Nostalgia" tuuril, kui naisel on antud 23 kontserti 109-st ja palus lauljannal vastata mitmetele küsimustele, mis puudutasid nii tuuri kui ka staari isiklikku elu. Dua tunnistas ühes vastuses, et enda jaoks kõige erilisema show on ta andnud New Yorkis Madison Square Gardenis ja see jättis talle unustamatu mälestuse.