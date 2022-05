FOTO | Uhke häärber! Adele kolis kutiga uude majja

Lauljanna uus kodu on avar ja küllaltki ruumikas, elamispinda leidub pea 1800 ruutmeetri ulatuses. Majas on kokku kaheksa magamistuba ja 12 vannituba. Kõige suurema magamistoa ehk sviidi juurde kuulub saun leiliruumiga ja terassiga kontor. Lisaks on majas professionaalne kinoruum, ventilatsiooniga sigarituba ja kogu pere jaoks sobilik jõusaal. Luksusliku maja elutoast avaneb vaade Beverly Hillsi kuulsale Rodeo Drive tänavale. Maja kõrval on suur bassein, spaa ja garaaž, kuhu mahub kaheksa autot ja kunstistuudio. Peen maja asub staaride poolt heaks kiidetud piirkonnas – seal oli kunagi elanud Rod Stewart, hetkel resideeruvad seal ka Denzel Washington ja Eddie Murphy.