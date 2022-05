Uskumatu! Kourtney Kardashian astus oma hinnalise kihlasõrmuse katki

Ameerika saatesarja "The Kardashians" uue episoodis ühes stseenis küsis pereema Kris Jenner oma vanimalt tütrelt Kourtney Kardashianilt, kuhu ta hinnaline ja tuntud ehtekunstniku Lorraine Schwartzi loodud kihlasõrmus on kadunud. Sõrmuse kinkis Kardashianile tema kallim Travis Barker oktoobris, kui palus Kourtneyt omale naiseks. Ta oli sõrmuse katki teinud sellele peale astudes, vahendab Page Six.

Kourtney kirjeldas sõrmusega juhtunud intsidenti ja sõnas, et see on tõenäoliselt kõige halvem asi, mis temaga juhtunud on. "Ma istusin maas dressipluuse voltides. Ma võtsin sõrmuse ära ja panin selle enda kõrvale põrandale arvates, et see on seal turvalises kohas," sõnas naine. Kahjuks nii ei läinud.