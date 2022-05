Toomas Lunge: minu alkoholilembus sai alguse aktiivsus- ja tähelepanuhäirest

Minnes aga meenutustega tagasi aastate taha, mäletab Toomas selgelt päeva, kui ta oli taas psühhiaatri visiidil ja too korraga küsis, kas Toomas on kunagi teinud ühte konkreetset testi. "Ütlesin, et loomulikult mitte. Vastasin küsimused ära, arst lasi neist silmadega üle, tõstis pilgu, vaatas mulle pikalt otsa ja lausus: "Kuidas ma selle peale varem ei tulnud, sa oled ju klassikaline aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) juhtum.""