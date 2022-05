Sisekujundaja Merlin Miido: kodu sisustades ei ole vaja kõike korraga teha

„Esimene põhitõde kodu sisustamisel on kindlasti see, et ära kiirusta ja kõike korraga pole vaja. Kui inimesed kolivad uude tühja korterisse sisse, tekib tihti tunne, et tahaks kõik kiiresti ja korraga valmis saada ning see kõik võiks ka suurepäraselt omavahel kokku sobida. Nii on igasugune segadus ja ideede üleküllus kiired tekkima ja lisaks on väga tõenäoline, et inimese esimesed ideed muutuvad aja möödudes,” sõnas Miido.