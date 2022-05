Politsei leidis kuumalt rannaliivalt ihualasti Gameboy Tetrise: ma ei tea, kuidas ma sinna sattusin

Räppar Gameboy Tetris ehk Pavel Botšarov rääkis ühest juhtumist, kus politsei leidis ta Pirita rannaliivalt. "Ühesõnaga ma ärkasin ükskord selle peale, et minu silmi kõrvetas päike. Mind raputasid ülesse mingid inimesed ja ütlesid, et ma ärkaksin ülesse, " kirjeldas ta.

Alles tükk aega hiljem sai ta aru, et need olid kaks politseinikku. "Ma alguses ehmusin ära ja nad ütlesid mulle, et ma olen täiesti paljas. Ma ei tea, kuidas ma sinna sattusin."