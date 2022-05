Möödunud nädalal sai Amber Heard viimaks võimaluse istuda tunnistajapingis ja avada loo omapoolne versioon. Arvatakse, et näitlejatar tegi saatusliku vea, tuues jutu käigus mängu Deppi ekskaasa Kate Mossi. Nimelt, on Heard varasemalt rääkinud, et Depp lükkas supermodelli kunagi trepist alla ja mainis seda ka tunnistusi jagades.