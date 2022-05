Suri armastatud modell ja moespetsialist Maie Reier

Täna, 12. mail avaldati Õhtulehes, et meie hulgast on lahkunud armastatud modell ja reklaamnägu Maie Reier (82). Reier töötas pikka aega Kaubamaja Ilumaailma lõhnaosakonnas klienditeenindajana. Parfümeeria oli talle alati südamelähedane ja naine on öelnud, et lõhn peab toetama inimest kõiges.