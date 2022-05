Kallim kui mujal: eestlased maksavad Eurovisionil hääletamise eest hingehinda

Sotsiaalvõrgustikus Reddit on kuumaks teemaks muutunud Eurovisionil hääletamine. Kulutulena levib kaart, kus on toodud välja kõigi Eurovisionil osalevate riikide hääletamistasud. Eesti on sellel kaardil selge liider – hääletamine telefonikõne või sõnumi teel maksab 1,60€. Kõige odavam on hääletada taanlastel, neil tuleb kõne eest välja käia kõigest 13 senti. Soomlased maksavad oma lemmikule hääle andmise eest ühe euro ning lätlased 43 senti.

Eestikeelses Redditi postituses avaldavad kommenteerijad kõrge kõnehinna üle pahameelt ja arutatakse, et kaardi järgi on Eesti jõudnud viie Euroopa rikkama riigi hulka. Ingliskeelses postituses tuntakse aga Eestile kaasa ja uuritakse, mis riigis toimub, et kõne hind nii kõrge on. Eestlased väljendavad postituses imestust ja ei plaani hullumeelse hinnaga hääletamisest osa võtta. "Eesti Rahvusringhääling on alati ahne olnud," tõdeb üks eestlasest kommentaator.