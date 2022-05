Eesti Autorite Ühing ja AS All Media Eesti lõpetavad üle kolme aasta kestnud kohtuvaidluse kompromissiga

Alates 2019. aastast on EAÜ ja AS-i All Media Eesti vahel kestnud kohtuvaidlus autoritasude maksmise üle. Selle keskseks teemaks oli küsimus, kellel lasub kohustus tasuda autoritasu AS-i All Media Eesti teleprogrammides ja -saadetes sisalduvate selliste teoste edastamise eest, mida esindab EAÜ. Pikalt kohtus olnud kaasuses saavutas EAÜ 2021. aastal maakohtus võidu, kuid seejärel kaevati otsus ringkonnakohtusse edasi. Kohtuveskid lõpuni ei jahvatanud, sest tänu läbirääkimistele sündis poolte vahel kompromiss, mille tulemusel makstakse autoritele aastate 2018–2021 eest autoritasud ja All Media Eesti AS sõlmib EAÜ-ga lepingu perioodiks 2022–2023.

EAÜ tegevjuhi Mati Kaalepi sõnul on väga oluline minna All Media Eestiga ühiselt edasi, lõpetada aastaid kestnud kohtuvaidlus ning suunata energia vaidlemise asemel valdkonna arendamisse. "Hea meel on tõdeda, et saame alustada kohe ühise koostööprojektiga, mis toetab Eesti autoreid, heliloojaid ja muusikuid ning mille läbi sünnib palju uut eestikeelset muusikat. Nimelt paneb EAÜ välja lauluvõistluse peaauhinna, toetades võiduloo autoreid 10 000 euroga," sõnas Kaalep.

"Täname EAÜ juhtkonda konstruktiivsete läbirääkimiste ja koostöö eest. Tunneme rõõmu, et uut perioodi saame alustada ühiselt teleaasta suurima muusikasündmusega, mis toetab Eesti autoreid – nii muusika loojaid kui ka esitajaid. Nimelt kuulutas TV3 10. mail avatuks uue suure lauluvõistluse, kus hakkavad kõlama just uued eestikeelsed laulud, mida esitavad tuntud ja armastatud lauljad. Sügisel TV3 vaatajateni jõudev suursaade on pühendatud popmuusikalegendile Jaak Joalale ning kannab nime: Jaak Joala nimeline uute eestikeelsete laulude võistlus "Uus laul 2022"," selgitas All Media Eesti juhatuse liige Signe Suur.