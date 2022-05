Fotod | Lennusadama 10. sünnipäeva vastuvõtt tõi kokku üle 400 muuseumisõbra

„Taassündinud Lennusadam toob ikka ja jälle rõõmu. Kümme aastat tagasi rõõmustasime selle üle, et teoks sai teostamatuna tundunud idee – luua legendaarsele allveelaevale kodu päästes hävimisest unikaalne ehitis. Nüüd saame rõõmustada aga selle üle, et jõudsime soovitud eesmärgini – kõigile avatud mereäärsel alal saab külastada uuenduslikku meremuuseumi. Rõõmu jätkub veelgi, sest käsil on mitmeid arendusi eesmärgiga edasi areneda ja laieneda. Siinjuures südamlik aitäh igale inimesele, kes meile on sel retkel toeks olnud,“ sõnas Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen oma tervituses kokku tulnud muuseumisõpradele.