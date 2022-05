FOTOD | Mart Sanderi uue filmi esilinastusel käis tõeline melu: vaata, kes olid kohal!

Sanderit ei pahanda, et tema filme sageli nišitoodeteks nimetatakse. “Ka muusikuna olen ma elu aeg olnud nišikaup, pole kunagi teinud poppi või räppi – aga see ei ole mu muusikukarjääri takistanud,” ütleb ta võrdluseks.

Esilinastusele kinos Artis saabus Sander ise oma elu esimeste päris-vuntsidega: filmides kannab ta alati õhukesi kleebitud vurre, kuid elus neid kasvatada pole varem viitsinud. “Seekord on filmis kõigil meestel vuntsid – ainult mitte minul,” ütleb rezhissöör, kes teeb filmis ka väikese kõrvalrolli. “Nüüd meie vuntsikandjaid Eestis pole – sellepärast mõtlesin et esindan neid ise!”

“Kuuendat saladust” saab kahe nädala jooksul näha üle Eesti, siis aga jõuab film platvormile Go3, mis värske filmi kiirelt ära ostis. Kuid üks üllatus oli Sanderil veel varuks: ta avaldas, et andis kõigi oma filmide näitamisõigused tasuta Ukraina voogedastuskanalitele, televisioonile ja kinovõrgule. “Pakkusin selle oma Ukraina kolleegidele välja – et kui elu seal taas normaliseerub, las võtavad kõik mis mul on pakkuda ja suunavad tulud oma kinostruktuuri ülesehitusse,” ütles ta. “Minu rõõmuks võeti see ettepanek kohe vastu.” Päris tühjalt kohalt Sander oma Ukraina-karjääri ei alusta: tema telesari “Litsid” on seal juba edukalt linastunud.