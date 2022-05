FOTOD | Toimus toidunautlejate kokkutulek! Gurmeekokk Imre Kose: selle suve trendisöök on hummus

Trenditeadlik gurmeekokk Imre Kose soovitas eeloleva suve toitudes rohkelt hummust kasutada. See on kasvav trend, sest hummus pole mitte ainult maitsev vaid ka tervislik, sisaldades kehale vajalikke kiudaineid, valke, B-vitamiini ja isegi rauda ning magneesiumi.

“Hummus on eestlaste köögis alakasutatud, kuid sellega on lihtne roogadele värskust, maitseküllust ja tervislikkust lisada,” rääkis Imre ning pakkus külalistele mekkimiseks India mango-karri hummuse marinaadis valmistatud lõhefileed, peedi hummuse ja kitsejuustu salatit, hummusepitsasid ning karulauguhummuse ja tomati-karulaugu salsaga täidetud tuuletaskuid. “Üks maitsev ja kiire nipp grillihooajal külma kastet valmistada on segada pooleks maitsestamata jogurt ja meie peedihummus, lisada võib ka pisut hakitud rukolat või peterselli. Hummusemarinaadis saab valmistada ka mahlase ja maitsva grill-liha. Selleks tuleb segada 3 osa päikesekuivatatud tomati hummust, 1 osa sidrunimahla ja 1 osa oliiviõli.”