"Ringvaate" värske saatejuht Anna Pihl: Marko Reikop ütles, et annab kõik raskemad teemad mulle

"Marko tavaliselt küsib minu käest kuskil lõuna paiku, et milliseid teemasid ma teha tahan ja kui tema esimesena küsib, saan valida," rääkis Anna, et kolleegiga on kiiresti tekkinud hea sünergia.

"Marko tegi alguses nalja, et annab kõik raskemad teemad mulle ja kasutab minu algaja entusiasmi ära, aga ma ei ole väga veel aru saanud, et see nii oleks," naeris ta.

Võrreldes oma varasema tööga "Pealtnägijas" tõdeb Anna, et "Ringvaatel" on üks suur pluss - nädalavahetused on vabad.