Lenna elust Setomaal: mind võeti popmuusikuna, kes tuli suure hooga maale

Umbes 10 aastat tagasi Setomaal maamaja ostnud Lenna Kuurmaa on maaeluga ära harjunud ja Setomaal kanda kinnitanud. Maal toimetades on ta omandanud palju uusi oskusi – selgeks on saanud nii põllu tegemine, kanade kasvatamine kui ka ponide pidamine. Lauljanna majapidamine on suur ning koosneb 16 kanast, kahest kukest ja mai lõpus liituvad ka ponid. "Poni on minu jaoks teraapialoom ja lapsed saavad nendega ratsutama minna," rääkis ta.

Setomaale kolides mindi temast alguses mööda ning teda võeti kui popstaari, kes suure hooga maale elama tuli ja oma asja ajab. Ajapikku võeti Lenna siiski kogukonda omaks ja teda kutsuti ka leelokoori. Lenna ei varjanud, et maal on tööd vähe ja kirjeldas, kuidas ta koolis kokaametis askeldas. "Täitsa hullu peaga võtsin vastu selle, et teen kogu koolile, kahele lasteaiale ja ühele hooldekodule neli päeva järjest süüa," rääkis ta elevusega.

Kuurmaa suureks plaaniks on kogukonda tagasi panustada ja teeb seda koos abikaasa Lauri Mäesepaga - järgmisel aastal avab uksed sündmuskultuuri majutuskeskus. "Toetame seda, mis seal on ja anname rohkem tagasi kogukonnale. See on meie viis teha elu Setomaal paremaks," sõnas Lenna oma tulevikuplaanidest.