Desiree Mumm seksikusest: meis kõigis on nii naiselikke kui ka mehelikke omadusi

Sarjas "Armastus" Karinit mänginud Mumm jääb ise enda armastusest rääkides kidakeelseks. "Huvitav on, et naistelt küsitakse seda alati, kuid meeste puhul pole see justkui nii oluline. Miskipärast tahetakse naisi näha meeste kaudu, kuid mehi naiste kaudu mitte. Kas see mõtteviis on jäänud meiega ajast, kus naised olidki ühiskonnas vähemate õigustega ja allasurutud, ma ei tea, aga mina seda mõtteviisi omalt poolt kinnistada ei taha," jätab ta küsimuse vastamata.

Mummile meeldib näha inimesi täiel rinnal elamas ja on kindel, et mehe teeb seksikaks tema kirg elu vastu ja ambitsioon töö alal. Ta mõistab, et igas inimeses on nii naiselikke kui mehelikke omadusi, kuid sooidentiteedi piirid on läinud varasemaga võrreldes hägusemaks. "Eks see kõik vist kuidagi ajalooliselt on nii, et hoolivust ja emotsionaalsust seostatakse eelkõige naiselikkusega ning otsekohesus ja otsustuskindlus on pigem mehelikud omadused. See on väga keeruline teema ja ma ei taha kedagi solvata või kellegi vaateid tühiseks muuta, aga puhtalt isiklikult minu jaoks võiksid sooidentiteedi piirid mingil määral paika jääda. Tegelikult töötavad kõik inimesed ju üsnagi primitiivsel tasandil, meie instinktid on sisse kodeeritud ja neid me muuta ei saa," sõnab Mumm.