Mart Võrklaev vahetas oma kahe lapse ema blondipäise ametniku vastu välja

Särava paarina ilmusid Mart Võrklaev ja tema praeguseks juba endine elukaaslane Marin Must kahe aasta eest presidendi aastapäeva vastuvõtule. Toona jäid nad silma kui õhtu üks elegantseimatest paaridest – Marin osutus disainer Arne Niidu kujundatud õhtutualetis ka moeasjatundjate lemmikuks. Miski ei reetnud tollal, et Mardil oli juba pool aastat kõrvalsuhe Rae vallas töötanud Kertu Laagoga.

Laadoga enda suhet Mardiga ei kommenteeri. Viidates sellele, et tema Instagrami konto on avalik ja Mart figureerib tema postitatud videotes, sõnab Kertu: "Jah, mu Instagrami konto on avalik, aga ma ei soovi seda teemat kuidagi kommenteerida. Palun küsige Mardilt endalt." Võrklaev kinnitab, et tema tutvus Laadogaga hakkas arenema romantilises suunas 2019. aasta sügisel.