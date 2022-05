FOTO | Eurovõiduga armeesse: Ukraina ansambli ninamees põrutas loetud tunnid pärast triumfi sõtta

Kalush Orchestra liikmed said kuu aega tagasi eriloa, et lahkuda Ukrainast. Mehed käisid mööda Euroopat, et reklaamida oma lugu "Stefania". Vabastuse hulka kuulus ka Torinos aset leidnud Eurovisionil osalemine. Kuigi võiks arvata, et Ukrainale võidu toonud mehed saavad vähemalt mõned päevad kergemalt hingata, siis 27-aastane Psjuk otsustas kohe pärast finaali tagasi sõdima minna.