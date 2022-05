FOTO | Armastatuga päikese all: Liis Lemsalu näitas elukaaslast

Muusiku päevad Amalfi rannikul on olnud väga tihedad. Tavapäraste Positano vaatamisväärsuste kõrval on paarike tutvunud ka kümne kilomeetri pikkuse matkarajaga, mida nimetatakse "Jumalate rajaks". Liis tunnistab, et vajas pärast rasket teekonda ka valuvaigisteid.

Kuid Liisi reisi juures pole üllatav see, et ta ainult rannas ei peesita, vaid see, et tema peigmees Karl-Erik Kodu nii silmapaistvalt tema Instagrami kontol figureerib. Kui tavaliselt on lauljatari story'dest saada aru, et ta viibib mõnel väljasõidul koos oma elukaaslasega, siis pildi peal me tavaliselt Karl-Erikut ei näe. Kuid nüüd parandas Liis vea ja näitas oma silmarõõmu täies hiilguses.