Samal ajal, kui ülejäänud Euroopa vaatas, kuidas Eurovisionil erinevate riikide esindajad žüriipunkte välja jagavad, potsatas kohal viibinud ajakirjanike postkastidesse e-kiri, kus teatati, et sel aastal toimus suurejooneline punktidega sohi tegemine.

Kuna Eurovisioni puhul on tegemist niivõrd tähtsa ja mastaapse üritusega, on ka lauluvõistluse korraldajad kasutanud juba aastaid monitoorimisvahendeid. "Me võtame kõiki häältega manipuleerimiskatseid väga tõsiselt," teatas Euroopa ringhäälingute liit (EBU) oma pressiteates, süüdlasi siiski nimetamata.