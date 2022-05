FOTOD | Mis sa endale selga oled pannud? Kourtney Kardashian abiellus vägagi paljastavas kleidis

Kui tavaliselt oleme harjunud, et Kardashianite pulmad on suursugused peod, mida tavaliselt võetakse üles ka nende tõsieluseriaali jaoks, siis Kourtney ja Travise registreerimine Santa Barbara kohtumajas oli selle täielik vastand. Pruutpaari saatsid ainult Kourtney emapoolne vanaema MJ ja Travise isa Randy. Kumbki pool ei kutsunud registreerimisele oma ühtegi last ja puudusid ka Kourtney maailmakuulsad õed.