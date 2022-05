Printsessi unistus sai teoks! William ja Kate tegid tütrele vägagi hinnalise sünnipäevakingi

Tegemist pole küll tiaara või kalliskividega, aga üpris hinnaline on see siiski. Nimelt sai Charlotte endale päris enda poni, millega ratsutamas käia.

"Poni oli kingitus, mida Charlotte üle kõige soovis. Ta on käinud ratsutamistundides juba üle aasta aja ning ta on väga põnevil," ütles allikas US Weeklyle. Kui tavaliselt ei taha lapsevanemaid nii vastutusrikkaid kinke teha, sest lapsed tüdinevad kiiresti neist ära, siis William ja Kate pidavat olema kindlad, et Charlotte'i jaoks pole huvi hobuste vastu vaid lühiajaline. Ratsutamine on au sees ka kogu ülejäänud kuninglikus perekonnas ning arvatavasti tuli seetõttu poni kinkimine Williami ja Kate'i jaoks ka lihtsama otsusena.