Eesti žürii otsus Ukrainale null punkti anda tekitab poleemikat. ERR: nad jäid esimeste seas punktidest ilma

Ka ERRi kommunikatsioonijuhi Pille-Mai Helemäe sõnul on žüriile suunatud pahameel kahetsusväärne. "Nad on tegutsenud professionaalselt ja parimate kavatsustega. Tõsi on see, et televaatajate arvamused ei pruugi žüriiga kõiges kattuda, aga see ongi Eurovisiooni olemus ja võlu," tõdeb Helemäe.