NOSTALGILINE KLÕPS | Koit Toome ja Kaia Triisa tähistasid aastapäeva

Mõned aastad tagasi kirjeldas Koit Kroonika veergudel , kuidas talle tundus õige pärast iseendaga tegelemist ja igasuguste asjade üle järelemõtlemist Kaia kätt paluda. "See oli viimane asi, mida Kaia minult ootas, sest ma ei ole kunagi olnud just kõige agaram abielu entusiast. Kaia oli juba ammu käega löönud ja seda paremini see üllatus toimis, sest ta oli ikka täiesti šokis – see tuli talle suure üllatusena," meenutas laulja toona.

2020. aastal sõnas Toome, et nad Kaia Triisaga siiski abielluma ei hakka. "Siin on omad põhjused ja mul on ka mingid omad deemonid kapis, las see jääb, " ütles Koit ning kinnitas, et nad mõlemad on Kaiaga oma elukorraldusega rahul. "Paber ja leping pole kõige olulisemad," ütles Koit ning lisas, et see on isiklikum teema.