Britney Spears teatas lapse kaotusest: üritame oma ilusat perekonda siiski edaspidi laiendada

Popstaar Britney Spears (40) ja tema elukaaslane Sam Asghari (28) teatasid aprillikuus, et ootavad oma esimest ühist last. Paar kihlus mullu sügisel. Spearsil on eelmisest abielust kaks teismelist poega, Sean ja Jayde.

Pärast uudise teatavaks tegemist jagas Asghari oma mõtteid pere loomisest ja abielust. Ta kinnitas, et ei suuda beebi sündi ära oodata ning on täielikult valmis isaks saama, vahendas BBC. "Ausalt öeldes oleks see pidanud juhtuma kolm aastat tagasi," sõnas mees, "Olles suhtes inimesega, keda armastad, soovid luua midagi uut. Seda me tahamegi."

Mõned päevad tagasi teatas Spears Instagramis kurbusega, et on lapsest ilma jäänud. "Üritame oma ilusat perekonda siiski edaspidi laiendada," kirjutas paar laupäeval avaldatud postituses.

"Suurima kurbusega peame tõdema, et oleme oma imelise beebi raseduse varajases staadiumis kaotanud," avaldasid Asghari ja Spears, "See on iga lapsevanema jaoks väga keeruline aeg. Võib olla oleksime pidanud rasedusest teavitamisega veidi kauem ootama, aga tahtsime kõigiga häid uudiseid jagada." Paar sõnab, et nende suurimaks tugevuseks on nendevaheline suur armastus. "Täname teid kõiki toetuse eest ja soovime sel raskel ajal privaatsust," kirjutas lauljatar lõpetuseks.