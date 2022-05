Lapsed tulekul? Megan Foxi kihlatu sõnavõtt tekitas fännides kuhjaga küsimusi

Machine Gun Kelly sõnavõtt Billboardi auhinnagalal on pannud aluse kuulujutule, et staarpaar ootab oma esimest last. Nimelt, pühendas mees suurüritusel laulu oma kihlatule ja nende veel sündimata lapsele, vahendab Mirror. Muusik astus pühapäevaõhtusel galal lavale ja laulis lugu "Twin Flame". Ta sõnas, et laul on pühendatud tema naisele ja tulevasele lapsele. Kuna mees nimetas Meganit oma naiseks tekkis jälgijatel küsimus ega paar juba salaja abiellunud pole.