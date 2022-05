Oscarite õhtujuht on Will Smithi antud kõrvakiilust siiani traumeeritud: ma ei suuda sellest rääkida

Näitleja Will Smith võitis Oscarite galal parima meesnäitleja auhinna rolli täitmise eest filmis "Kuningas Richard". Autasustamistseremoonial ei läinud kõik nii nagu plaanitud, sest laval leidis aset vägivaldne intsident.

"Olen ikka veel traumeeritud," räägib Sykes, "Ma ei saa juhtunust rääkida ilma, et nutma puhkeksin." Naine ei suuda mõista, kuidas lubati Smithil pärast kõrvakiilu andmist esireas edasi istuda.

Sykes rääkis hiljuti Ellen DeGeneresi saates samuti Oscari gala sündmustest. Toona mainis saatejuht, et võib gala sündmustele mõeldes füüsiliselt haigeks jääda. "Kui Smithil lubati galal edasi istuda olin ma kohkunud," jagas naisterahvas, "Ma lihtsalt mõtlesin, kui kohutav see oli. Kuidas see kõik andis vale signaali."